Yaşar Ailesi’nden Selçik Köyü’ne kültür merkezi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı’da bir hayır işine daha imza attı. Yaşar Ailesi tarafından Selçik Köyü’ne kazandırılan “Yaşarlar Fethi Yaşar Kültür Evi ve Misafirhanesi” düzenlenen törenle açıldı.

Yaşar Ailesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, CHP Parti Meclis Üyesi Umut Akdoğan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, Selçik Köyü sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Allah hepimize iyi insan olmayı emreder

Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu’nun semah gösterisiyle başlayan programda hemşerilerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yediğin, giydiğin, makamın mevkiin her şey gelir geçer, yaşam dediğimiz bu yolculukta insanlığa faydalı oluyor muyuz, düşenin elinden tutuyor muyuz, biriktirmek yerine paylaşıyor muyuz asıl önemli olan da kıymetli olan da budur.Bize Yüce Allah’ın takdir ettiği bu ömür içinde yaptıklarımız, bu dünyada bıraktığımız izler kalıcıdır” dedi.

Sandıklı’nın Kızık Köyü’nden olduğunu hatırlatan Yaşar “Ebelerimiz, dedelerimiz, anamız babamız bize yardımlaşmayı, kardeşçe yaşamayı, dayanışmayı, dostlukların kıymetini bilmeyi öğretti. Biz çalıştık, Allah da karşılığını verdi. Verdikçe köklerimizin olduğu bu topraklara hizmet etmeyi nasip etti. Ağabeyim Ahmet Yaşar Hakka yürümeden önce değerli muhtarımız Selçik Köyü’ne de bir hizmetimiz olması konusunda isteğini ilettiğinde ona söz vermiş ve niyet etmiştik. O’nun ömrü vefa etmedi ancak sözümüzü tutmak bana nasip oldu. Sözümüzü yerde bırakmadığımız için de ayrıca çok mutluyum” dedi.

Ayrımız, gayrımız yok

Yaşar “Hepimiz, aynı tanrıya inanan kardeşleriz. Yolumuz birdir. Ancak patikalar farklıdır. Sonuçta hepimiz aynı yere ibadet eder aynı amaç için uğraşırız. Tanrı bir ise, emirleri de birdir. Allah hepimize iyi insan olmayı emreder. Hepimiz insanı kamil olmak için çabalarız. Hünkar hacı Bektaş Veli’nin “Eline, beline, diline hakim ol” emriyle iyi insan olmayı hedeflemek hepimizin üzerine vazifedir. Allah hepimize insanı kamil olmayı nasip etsin. Ayrımız, gayrımız yok” diye konuştu.

Hiçbir köyümüzde böyle güzel bir tesis yok

Sandıklı’ya katkıları için Yaşarlar Ailesi’ne teşekkür eden Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop da “Tesisi birkaç defa gezdim ve gördüm. Bu tesis köyümüzün tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilecek bir tesis oldu. İlçemizin 56 köyü var ve bu 56 köyümüzün hiçbirinde böyle güzel bir tesis yok. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Metin Süleyman Özdemir de köye yapılan yatırımlar için Başkan Fethi Yaşar ve Sandıklı Kaymakamı Tortop’a plaketle teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Yaşar ve Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Toptop protokolle birlikte önce Yaşarlar Fethi Yaşar Kültür Evi ve Misafirhanesi’nin ardından da Sandıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köye kazandırılan Şehit Jandarma Er Metin Özdemir Spor Kompleksi’nin açılışını yaptı.

Program Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçılarından Duygu Kutlu ve Ersin Perçin’in yorumladığı birbirinden güzel türkü ve deyişlerle son buldu.