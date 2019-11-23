  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 6 °C
»

Yaşar Büyükanıt toprağa verildi

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşar Büyükanıt toprağa verildi

79 yaşında tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşarbüyükanıt'a bugün veda edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Perşembe günü vefat eden Büyükanıt'ın cenazesi de oldukça kalabalıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görev yapmış birçok asker cenaze törenine katıldı.

24'üncü Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök, 26'ıncı Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Selimiye Camisi'nde hazır bulundu.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Sabah saatlerinde ise Birinci Ordu Komutanlığı'nda bir askeri töreni düzenlendi. Törenin ardından Büyükanıt'ın naaşı askerlerin omuzunda Selimiye Camisi'ne getirildi.

Büyükanıt'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

EŞİ KENDİSİNDEN 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardeş kavgası kanlı bitti23 Kasım 2019 Cumartesi 11:12
  • İnce konuştu23 Kasım 2019 Cumartesi 11:11
  • ABD'ye ait İHA kayboldu23 Kasım 2019 Cumartesi 11:09
  • "Kılıçdaroğlu istifa etmeli"23 Kasım 2019 Cumartesi 11:04
  • "Sahte ballar toplandı"23 Kasım 2019 Cumartesi 10:01
  • ’Bitcoin Safiye' intihar ettirdi23 Kasım 2019 Cumartesi 09:58
  • Rusya İskender'i ateşledi23 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
  • Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor23 Kasım 2019 Cumartesi 09:56
  • "YPG'nin silah depolarını bulduk"23 Kasım 2019 Cumartesi 09:49
  • Mahalleyi sokağa döken yangın23 Kasım 2019 Cumartesi 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti