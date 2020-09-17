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Yaşar’dan Köse’ye Ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Yaşar Neslihanoğlu’nu makamında ağırladı.
Yaşar’dan Köse’ye Ziyaret

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Köse, yerel yönetimler arası çalışmanın önemine dikkat çekti. Köse, “Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar’a nezaketlerinden dolayısıyla teşekkür ederim. Bizler hizmet için buradayız. İnşallah hep birlikte ülkemizi ve bulunduğumuz ilçe ve illerimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Köse’ye gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Başkan Yaşar da, çalışmalarında başarılar diledi. Yaşar, “Mamak’a hizmet anlamında elinizden gelen ne varsa yapacağınıza kuşkumuz yok. Hem Ankara’mızın hem de ilçelerimizin gelişim için çalışacağız” dedi. Samimi bir havada geçen görüşmede, Köse ve Yaşar yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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