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Yaşayan Müze Gurur Duyduk

Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı bürokratlardan da tam not aldı.
Yaşayan Müze Gurur Duyduk

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız, Müdür Yardımcısı Naci Kaya ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç'a Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı gezdirdi.
Demirel, Bağlıca Mahallesi'nde 56 bin metre kare alan üzerine kurulu müzede yer alan heykel, resim ve rölyefler hakkında misafirlerine bilgi vererek, "Türk dünyasında başka örneği olmayan müzemizde şanlı Türk tarihimizi heykel, resim ve kompozisyonlarla anlatıyoruz. İlçemize, başkentimize, ülkemize ve büyük Türk dünyasına yakışan bir proje oldu" dedi.

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Müzeyi büyük bir hayranlıkla inceleyen Genel Müdür Halil Yıldız, "Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Böylesine güzel örnek bir çalışma görmedim. Gerçekten gurur duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Müzenin çok güzel bir çalışmanın örneği olduğuna dikkat çeken Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Kıraç da, "Burası tam anlamıyla yaşayan bir müze olmuş. Ankara'mıza yakışmış" yorumunu yaptı.
Demirel misafirleriyle birlikte müze içerisindeki 650 kişilik konferans salonu, 40 bin kitaplık kütüphane ve Türk Otağını da ziyaret etti.


 

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