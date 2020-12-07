  • BIST 1.332
  • Altın 462,599
  • Dolar 7,8535
  • Euro 9,5102
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Yasemin'i öldürüp cesedini yol kenarına atan eski nişanlı tutuklandı

Ankara'da, otomobilde barışma teklifini kabul etmeyince tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra cesedini TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde yol kenarına atan Fatih Alşan (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yasemin'i öldürüp cesedini yol kenarına atan eski nişanlı tutuklandı

Fatih Alşan, geçen Cuma günü eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı konuşmak için aracıyla Akyurt ilçesindeki evinden aldı. Aydın, Fatih Alşan'ın barışma isteğini kabul etmeyince çift arasında tartışma çıktı. Fatih Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Yasemin Aydın'ı tabancayla göğsünden vurdu. Yasemin Aydın'ın öldüğünü anlayan Fatih Alşan, otoyoldan İstanbul yönüne devam etti. Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, İstanbul'a doğru yola devam ederken, polis olan bir yakınını arayarak, cinayeti işlediğini söyledi. Alşan, İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Yasemin Aydın'ın cesedi de yol kenarında bulundu.

Fatih Alşan, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Alşan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Alşan'ın, mahkemedeki ifadesinde, Yasemin Aydın'ı nişanlıyken kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır07 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
  • Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yanayız07 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
  • Uzmanlara göre AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi07 Aralık 2020 Pazartesi 12:55
  • Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:54
  • Fuat Oktay duyurdu: 562 milyar TL'ye ulaştı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:20
  • Ankara Valiliği'nden açıklama07 Aralık 2020 Pazartesi 12:17
  • Yunanistan'ın, göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi07 Aralık 2020 Pazartesi 11:56
  • Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı07 Aralık 2020 Pazartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti