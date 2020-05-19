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Yaşlanmayı hızlandıran ürünler açıklandı

İspanyol bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdanın hücrelerin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ortaya çıkardı.
Yaşlanmayı hızlandıran ürünler açıklandı

La Vanguardia’nın haberine göre, Navarra Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, ‘ultra’ denilen yüksek seviyede işlenmiş gıdaların kromozomların uçlarındaki telomerleri kısalttığını tespit etti.

Fırın ürünleri ve atıştırmalıklar, gazlı içecekler, çeşitli tatlılar, şekerli mısır gevreği, yarı mamul ürünler ve yapısı geri kazandırılmış et ürünleri ultra işlenmiş gıda sayılıyor. Bu tür gıda büyük miktarda koruyucu ve boya, şeker, yağ ve tuz içeriyor, ancak vitamin ve lif bakımından fakir.

Araştırmada, yaş ilerledikçe telomerlerin organizmadaki doğal süreç sonucu kısalmaya başladığı ifade edilirken ultra işlenmiş gıdanın bu süreci hızlandırdığı kaydedildi.

Bilim insanları, yaşları 57 ilâ 91 arasında 886 kişinin katılımıyla bir deney gerçekleştirdi. Araştırmacılar, gönüllülerin yedikleri ve içtikleri ile telomerlerin uzunluğu arasındaki bağı analiz etti.

Bu çalışma, günde en az 3 kez ultra işlenmiş gıda tüketen kişilerde telomerlerin kısalma olasılığının 2 kat arttığını ortaya koydu.

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