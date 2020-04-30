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Yaşlı çiftin imdadına yetiştiler

Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı yaşlıların eli kolu olmaya devam ediyor.
Yaşlı çiftin imdadına yetiştiler

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı vatandaşların evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik, su tesisatı ve mekanik arızalarına hiçbir ücret talep edilmeden çözüm veren araç, Büyük Kayaş Mahallesi’nde oturan Recep ve Sefahat Yıldırım çiftinin imdadına yetişti.

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MUSLUKLARI ARIZALANDI, EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Musluklarındaki arıza nedeniyle suları akmayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yasak kapsamında evden çıkamayan yaşlı çift, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi 444 0 149 No’lu hattı arayarak yardımcı olunmasını istedi. Acil Müdahale Aracı ekiplerine haber verilir verilmez, yola çıkan ekipler yaşlı çiftin musluğundaki arızayı giderdi.

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BİR TELEFON KADAR YAKIN

Vatandaşların ihtiyaçlarına bir telefon kadar yakın olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Koronavirüs salgını öncesinde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımz için hizmete giren Acil Müdahale Aracımız, salgın günlerinde de hemşehrilerimizin gönüllerini ısıttı.

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Adeta bir atölyeden farksız aracımız ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evde yaşadığı aksaklıklarda, ustalık gerektiren işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezimiz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız. Çözüm merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.
 

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Emrah Özcan / İLKSAYFA

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