Yaşlı kadın elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

ANKARA'da, 3 katılı apartmandaki dairede elektrik sobası nedeniyle çıkan yangında, yalnız yayaşan Münevver Karahan (80) hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Bayraklı Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda Münevver Karahan'ın yaşadığı en üst kat dairesinde, saat 20.00 sıralarında elektrikli sobanın battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. O esnada kanepede uyuyan Karahan, içeriyi saran yoğun duman ve alevler nedeniyle hayatını kaybetti. Yangını fark eden apartman sakinleri, binayı terk edip itfaiyeye haber verdi. Komşularının Karahan'a ulaşamadıklarını söylemesi üzerine itfaiye erleri, kapıyı kırıp daireye girdi. Ekipler, dairede yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.

Olayı haber alan Karahan'ın 4 çocuğu ile torunları, bina önüne gelerek gözyaşı döktü. Yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, yangın hakkında soruşturma başlatıldı.