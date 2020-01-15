Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşme anı kamerada

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın yaralandı. Kadının düşme anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğden Cingi isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin yanına gelen Çiğdem Cingi annesini yerde yatar vaziyette görünce sinir krizi geçirdi. Ayağında oluşan kırıklar nedeniyle yaralanan Çetinkal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADININ DÜŞME ANI KAMERADA

Yaşlı kadının düşme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde yaklaşan çekicinin aracı kaldırmaya başlamasıyla birlikte arka sağ kapının açıldığı görülüyor. Arka camları filmli olan araçtan yaşlı kadın aşağıya düşüyor. Kadının yardımına ise çevredekiler koşuyor.

KIZI OLAYI ANLATTI

Yaralanan Çetinkal'ın tedavisi devam ederken, kızı Çiğdem Cingi yaşanan olayla ilgili, "Faturaları ödemek için Acıbadem Caddesi üzerindeki ödeme merkezine gittim. Büfenin yanındaki cebe park ettim benden başka araç yoktu. Faturaları ödeyip çıkmam 2 dakikamı almadı, tam kapıdan çıkarken arabadan çocuk düştü çığlıkları duydum. Hemen oraya gittiğimde aracımın 2 metre yüksekte olduğunu ve annemin aşağıda kaldırımda yatarken gördüm. Çekici annemi görmemiş arabanın içinde fark etmemiş. Kontrol etmemiş. Normalde ara bir içerisinde birisi varken çekilmezken, aracı çekmek istemiş hızlı bir şekilde. Annem arabanın camına vurduğunu söylüyor onları ikaz etmek için ama aracı kaldırmışlar. O sırada annem açılan kapıdan düşmüş. Annem yaşlı ve zayıf olduğu için çocuk düştüğünü zannetmişler o sırada aracı durdurmuşlar. O panikle aracı indirmeye kalkmışlar. Kağıt toplayıcısı bir vatandaş annemin aracın üzerine düşeceğini anlamış annemi çekmiş. Annemin kolunda 2 tane kırığı var kalçasında çok büyük 2 tane kırığı var. Annem 2 büyük ameliyata girecek. Bizi mahvettiler. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Görgü tanığı Sinan Dudu, "Dün öğlen 15.00 gibiydi, Bir kadın arabadan indi. Fatura yatırmaya gitti. Araba içerisinde annesi varmış. Onu da çekiçi görmemiş herhalde. Çekiçi yukarı çekerken Yaşlı kadın da arabadan aşağıya düştü. Dört beş yerinde kırıkları vardı herhalde. Ambulans geldi götürdü "dedi.

YAŞLI KADIN O ANLARI ANLATTI

Kadıköy'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Kalçasında ve kolunda kırıklar oluşan Leyla Çetinkal,kaldırıldığı hastanede o anda yaşadıklarını anlattı.

“CAMA VURDUM ARABAYI ÇEKMESİNLER DİYE"

Çetinkal, “Arabada oturuyordum ben. Şöyle bir baktım çekici yanaşmış arabanın yanına. Çekici arabayı çekecek dedim. Meğerse çekici atmış kemerini çekiyormuş arabayı. Ben cama vurdum çekmesin arabayı diye. Bir kafamı çevirdim baktım, çekici arabayı cam kadar getirmiş. Ondan sonra o geldiği zaman ben kaydım aşağıya düştüm arabanın kapısından. Beni görmediler. Ben düştüm, kağıtçı görmüş. Kağıtçı geldi çekti beni götürdü kenara çekti. Ondan sonra da insanlar geldi. Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım. Bir de benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.