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Yaşlılar Haftası Keçiören’de kutlandı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla kutlama etkinliği etkinlik düzenlendi. 
Yaşlılar Haftası Keçiören’de kutlandı

Etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her zaman diyorum huzur evimiz bizim sevap merkez bankamızdır. Biz yaşlılarımıza evlatları olarak hizmet ediyoruz. Huzurevimizi yeniliyoruz ancak huzurevini yenilesek de önemli olan burada mutlu yaşamak, mutlu yaşatmak. Saray var ve huzur yoksa neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz.” dedi.

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“BURASI BİZİM İÇİN BİR NİMET”
“Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyuruyor” diyerek yaşlılara hitaben konuşmasını sürdüren Altınok şunları kaydetti:
“Anne, baba beddua etmez ama bir of derse, kalbi kırılırsa, üzüntüsünü dile getirirse mutlaka bunun hayatımıza olumsuz etkisi olur. Böylesine güzel bir kuruma sahip olmak bizim için bir nimet. Sizlere hizmet etmek büyük bir değer. Ana ve babaların duası kabul olur. Bu kadar anamız ve babamız var. Sizin rızanız, duanız ve gönlünüz çok önemli. Burada çalışmak da çok önemli bir görevi yerine getirmek anlamına geliyor. Burada çalışmak sadece bir meslek değil ayrıca bir nimettir. Burada çalışanlar hem şanslı hem de büyük bir vebal altındalar. Buradan alınacak dua cennete götürür, beddua cehenneme götürür. Yaşlılarımızın gönlünü alarak hizmet etmek sevapların en güzelidir. Sadaka-i cariyedir. 'Anneni babanı hacca sırtında götürüp getirsen of deme' buyurulmuştur. Anne ve babasının duasını almayan iki yakası bir araya gelmez. Yaşlılarımızı üzen önce Rabbimizi, sonra bizleri üzer. Yaşlılarımızın sağlığı mutluluğu ve konforu bizler için çok önemli.”

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HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın da katıldığı etkinlikte Başkan Altınok huzurevi sakinlerine çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Etkinlikte türkü dinletisi de yapıldı.

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