Yaşlılara ‘Çağrı Butonu’ 

Kalecik Belediyesi, 70 yaş ve üzeri vatandaşlar için ilçede yeni bir uygulama başlattı. 70 yaş ve üzeri vatandaşların evine, belediye ekipleri tarafından ‘çağrı butonları’ bırakılıyor.

Evlerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar, ihtiyaç duydukları anlarda tek tuşla belediye ekiplerine anında ulaşabiliyor.

Kırsal mahallelerde başlatılan proje, yakınlarından uzakta yaşayan yaşlı vatandaşların günlük hayatta anlık gelişen sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyor. Evlerine yerleştirilen cihazda tek bir tuşa basarak Kalecik Belediyesi Çözüm Masası’na ulaşabilen 70 yaş ve üzeri vatandaşlar, ihtiyaçlarının belediye ekipleri tarafından karşılanmasını sağlayabilecek.

Ev içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, kişisel ihtiyaçlara ve sağlık sorunlarına kadar her türlü ihtiyaca çözüm olan ‘çağrı butonu’, ilçedeki 70 yaş ve üzeri vatandaşların eli, kolu ve gözü olacak.