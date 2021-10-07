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Yaşlılara özel bakım hizmeti

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yeni bir uygulama başlatıldı.
Yaşlılara özel bakım hizmeti

Bu kapsamda güngörmüş büyüklere sunulan rutin kişisel bakım uygulamalarının yanı sıra onlardan gelen istekler de dikkate alınarak çeşitli kişisel bakım hizmeti verildi. 

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlılara kişisel bakım uygulamaları yapıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizde yaşayan ana ve babalarımızın her türlü kişisel talep ve isteklerini yerine getiriyoruz. Ana ve babanın rızasını almayanın iki dünyası perişandır. Bizler de onlara olan gönül borcumuzu daha konforlu bir yaşam imkânı sunarak karşılıyoruz.” dedi. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaşlılara yönelik yapılan her türlü hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz çok şanslıyız. Huzurevimizde analarımız ve babalarımız var. Onların rızasını ve duasını almaktan büyük makam yok. Onların gönlü tüm dünyadan daha büyük bir zenginliktir. Bir yaşlarımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Huzurevimizi sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur.” ifadelerini kullandı.

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