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Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay, sağlığına kavuştu

Aydın'da babası ile yastık savaşı yaptığı sırada, sağ gözüne avizenin kırılan camı isabet eden 9 yaşındaki Belinay Avcı, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay, sağlığına kavuştu

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde, geçen yıl 22 Aralık'ta babası Adnan Avcı ile yastık savaşı yapıp şakalaşan Belinay Avcı'nın gözüne, yastığın çarpması sonucunda kırılan avizenin camı isabet etti. Camın gözüne girmesiyle gözü kanlar içinde kalan genç kız, kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk muayenede çocuğun gözüne isabet eden cam parçalarının kornea ve gözbebeğine zarar verdiği tespit edildi. Bunun üzerine aile çocuklarını, önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Avcı, ailesinin isteğiyle İzmir'deki özel bir hastaneye nakledildi. Burada gerçekleştirilen ameliyat ile Avcı, kornea nakline gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

'KOPAN KORNEA DOKUSU ASILI HALDEYDİ'

Olaydan bir gün sonra öğle saatlerinde Belinay'ı muayene ettiğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Gece yastık savaşı yaparken fırlatılan yastık avizenin camına çarpmış. Gece olay olduğunda birkaç hastaneye daha gidilmiş. Kornea nakli olması gerektiğini söylemişler. Bize geldiğinde ise kornea dokusunun hasarlı olduğunu gördük. Muayene sırasında kornea dokusundan kopan parçanın aslında kenarda asılı bir şekilde durduğunu fark ettim ve bu doku canlıydı. Kornea nakli yapmadan, kişinin kendi dokusunu bölgeye naklettik. Göz bebeği parçalanmıştı. Ameliyatta iris dokusunu antibiyotikle yıkadık, yerine ittik ve göz bebeğini yeniden oluşturduk. Kenarda asılı duran kornea dokusunu 8-10 dikişle yerine tutturduk. Ertesi gün görmeye başladı. Takılan doku tam olarak yerine oturdu. Kızımız şu anda iyileşme sürecinde. Astigmatı oluştu, ona yönelik tedaviyi uyguladığımızda tamamen iyileşmiş olacak" diye konuştu.

Belinay Avcı ise ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Babamla yastık savaşı oynuyorduk. Avizenin camı gözüme isabet etti. O an çok korkmuştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde gözüm ile ilgili doktorların söyledikleri beni ve ailemi çok korkuttu. Ancak, ameliyatın ardından sağlığa kavuştum. Eskisi gibi görebiliyorum. O nedenle çok mutluyum. Doktorum Safiye hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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