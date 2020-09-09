  • BIST 1.098
  • Altın 467,265
  • Dolar 7,4761
  • Euro 8,8335
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler

MERSİN'in Silifke ilçesinde düzenlenen yat turlarında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı, maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.
Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde yat sahipleri, düzenledikleri yat turlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Ancak görüntülerde, bazı katılımcıların koronavirüs önlemlerine uymadığı, bazılarının karşılıklı oynadığı, bazılarının ise halay çektiği görüldü. Maske de takmayan tatilcilerin kalabalık ortamda köpük banyosu yapması dikkat çekti. Görüntüler, izleyenlerin tepkisini çekti.

Görüntüleri izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanlara niye Covid-19 bulaşıyor diye sormayalım örneği bu, vay halimize" şeklinde yorum yaptı. Bir kullanıcı ise, "Korona bitmiş tekneye gelmiyormuş" yorumuyla tepkisini esprili bir dille ortaya koydu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli ve İstanbul’u birleştirecek metro hattında çalışmalar sürüyor09 Eylül 2020 Çarşamba 15:57
  • Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi adliyede09 Eylül 2020 Çarşamba 15:56
  • ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası09 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
  • Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye09 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak09 Eylül 2020 Çarşamba 14:57
  • Bakan açıkladı: 12 buçuk liranın altına inmeyecek09 Eylül 2020 Çarşamba 14:56
  • Eğitim-Bir-Sen'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu09 Eylül 2020 Çarşamba 14:56
  • O maganda için istenen ceza belli oldu: Diş hekimine saldırmıştı09 Eylül 2020 Çarşamba 14:43
  • Suudi Arabistan ve BAE'ye BM'den kötü haber: Elimizde kanıtlar var09 Eylül 2020 Çarşamba 14:36
  • Antalya'da orman yangını09 Eylül 2020 Çarşamba 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti