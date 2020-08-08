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Yatağan Çayı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Çayı'nın Demirköprü mevkisinde toplu balık ölümleri görüldü. Ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Yatağan Çayı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

Yatağan ilçesinde yaşayan Fatih Yaman, sabah saatlerinde, yürüyüş yapmak için gittiği Demir Köprü mevkisinde, Yatağan Çayı kıyısına yüzlerce ölü balık vurduğunu fark etti. Durumu, Yatağan Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Fatih Yaman, "Sabah yürüyüş için Demir Köprü mevkisine gelmiştim. Buraya geldiğim zaman çok ağır bir koku hissettim. Çayın kıyısına indim. Çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark ettim. Eskiden buraya gezmeye, dolaşmaya ve piknik yapmaya gelirdik. Ama şimdi burası rezalet halde. Çok can sıkıcı bir durum var ortada. Yetkililere ulaşmak istedim çünkü vicdanımızı sızlatan bir görüntü var burada" diye konuştu.

Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesinin sınırlarında yer alan Adnan Menderes Barajı'nı besleyen Yatağan Çayı'ndaki kirliliğin tarımı olumsuz etkilediğini ileri süren Yaman, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

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