Yatağı, motosikletle taşıdılar

Antalya'da 2 kişi, satın aldıkları yatağı motosikletle taşıdı. motosiklet sürücüsü, satın aldığı yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki yatağı, arkasındaki arkadaşının yardımıyla taşıdı. Yolda motosikletle yatak taşındığını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.
17 Aralık 2020 Perşembe 09:45
Görüntüyü çeken kişi tepkisini yöresel şiveyle dile getirip, "Hay anamm. Valla bunlar ne ediyor? Rüzgarı kessin diye mi ediyor. Bunlar çarpılacak la. Git la öteye. Ha, deli haaa" diye kaydetti. O anların görüntüsü, izleyenleri güldürdü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.