Yatağı, motosikletle taşıdılar

Antalya'da 2 kişi, satın aldıkları yatağı motosikletle taşıdı. motosiklet sürücüsü, satın aldığı yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki yatağı, arkasındaki arkadaşının yardımıyla taşıdı. Yolda motosikletle yatak taşındığını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntüyü çeken kişi tepkisini yöresel şiveyle dile getirip, "Hay anamm. Valla bunlar ne ediyor? Rüzgarı kessin diye mi ediyor. Bunlar çarpılacak la. Git la öteye. Ha, deli haaa" diye kaydetti. O anların görüntüsü, izleyenleri güldürdü.