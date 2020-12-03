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“Yatalak Hastaya Bakım” Eğitimi 

Çankırı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri desteği ile hazırlanan proje kapsamında yatalak hastaların ailelerine yönelik online bakım eğitimi düzenledi. 
“Yatalak Hastaya Bakım” Eğitimi 

İki hafta sürecek eğitimlerde yeni tip Corona virüs (COVID-19) salgını nedeni ile temizlik ve hijyen konuları da yer aldı. 

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Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüse karşı verilen ulusal mücadele devam ederken Çankırı Belediyesi, “Kesintisiz Sağlık” diyerek evde yatalak hastası bulanan aileleri eğitim sürecine dâhil etti. Bakım, temizlik ve hijyen konularının online olarak anlatıldığı eğitimlere, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulundan geleceğin sağlık personeli adayı öğrencileri de anlatımları ile destek verdi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Evde hastası bulunan vatandaşlarımızın hastalarına nasıl bakacakları ile ilgili doğru bilgilere sahip olmalarını ve işlerini kolaylaştırmayı amaçladık. Dünya olarak sağlık alanında önemli bir sınav veriyoruz. Bu süreçte zaten rahatsızlığı bulunan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalarımızın yakınlarına destek olmak istedik. Bu konuda bizlere yardımcı olan Evde Hasta Bakımı Bölümü öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, Dünya Engelliler Günü’nde herkeste daha fazla farkındalık oluşmasını diliyorum.” dedi. 

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