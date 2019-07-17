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Yatalak kocasından 3 bin TL nafaka istedi

Konya 4. Aile Mahkemesi, eşini bırakıp giden kadına 150 TL çocuklara da yüzer TL nafaka verilmesine karar verdi. Mustafa Şeker’in bakımını ise, annesi ile babası üstlendi.
Yatalak kocasından 3 bin TL nafaka istedi

Konya’da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Şeker, 1 yıl önce sol bacağında güç kaybı şikâyetiyle gittiği hastanede ALS hastalığına yakalandığını öğrendi.

Hastalık genç adamı 7 ayda yatağa mahkûm etti. 9 yıl önce evlenerek 8 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan eşi H.Ş. (28) de çocuklarını alarak bakıma muhtaç hâldeki adamı terk etti.

Moral olarak iyice çöken, sadece gözlerini hareket ettirebilen Şeker’in bakımını anne ve babası üstlendi. Bin 100 TL malulen emekli maaşı alan adamdan boşanmak isteyen eşi, çocukları ve kendisi için aylık 3 bin lira nafaka talep etti.

Konya 4. Aile Mahkemesi ise kadına 150 TL çocuklara da yüzer TL nafaka verilmesine karar verdi.

Mustafa Şeker’in avukatı Eda Över “Müvekkilimin durumu ortada. Verilen nafaka kararı hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Malulen emekli aylığı dışında bir geliri olmayan müvekkilim, nafakayı ödememesi hâlinde hapis cezası bile alabilir” dedi.

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