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Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Bu yılın temmuz sonunda yaklaşık 81 milyar lira olan yatırım fonlarının portföy değeri, kasım sonu itibarıyla yüzde 40,3 artışla 113,6 milyar liraya ulaştı.
Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Türkiye'de işlem gören yatırım fonlarına olan talep günden güne artarken, kasım sonu itibarıyla yatırım fonlarının toplam değeri 113,6 milyar lira oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, son 4 ayda yatırım fonlarının fon adedi ve portföy değerindeki artış dikkati çekiyor.

Yılbaşından bu yana yatırım fonlarının portföy değeri yüzde 114,6 artış gösterirken, son 4 aylık artış yüzde 40'ı aştı. Bu yılın temmuz sonunda yaklaşık 81 milyar lira olan yatırım fonlarının portföy değeri, kasım sonu itibarıyla yüzde 40,3 artışla 113,6 milyar liraya ulaştı. Söz konusu rakam, yılbaşında yaklaşık 53 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

Yatırım fonları adet bazında da yükseliş eğiliminde hareket ederek yılbaşından bu yana yüzde 40,8'lik artış sağladı. Yılın ilk 7 ayında fon adedi bazında azalış trendi gözlemlense de son 4 aydaki yüzde 44,3'lük artış bu gerilemeyi fazlasıyla telafi etti. Yılın başında 833 milyar olan toplam fon adedi, kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 173 milyar adede ulaştı.

Yatırım fonlarının 3'te birinden fazlası para piyasası fonları

Para piyasası şemsiye fonu 41,6 milyar lira değeriyle yatırım fonlarının yüzde 36,6'sını temsil etti. Para piyasası şemsiye fonunu, yüzde 22,6'lık büyüklükle borçlanma araçları şemsiye fonu takip etti.

Son 4 aylık dönemde katılım şemsiye fonlarının portföy değeri yüzde 84,1 yükselerek değeri en çok artan fon grubu olurken, fonun değeri 2,7 milyar liradan 5,1 milyar liraya yükseldi. Katılım şemsiye fonunu, yüzde 64,3 ile serbest şemsiye fonu izledi ve söz konusu fonun değeri 11,3 milyar liradan 18,6 milyar liraya çıktı.

Söz konusu dönemde portföy değeri en az artan fonlar ise yüzde 3,5 ile gayrimenkul yatırım fonları ve yüzde 5 ile girişim sermayesi yatırım fonu oldu.

Fonlardaki artışın arkasında yeni yatırımcılar var 

Analistler, yatırım fonlarındaki büyümenin yeni fonlar ve yatırımcı girişleri ile sağlandığını belirtti. Yeni yatırımcılarla birlikte fon adedinde ciddi artış gözlemlendiğini ifade eden analistler, yatırım fonlarından alınan yönetim ücretinin düşürülmesiyle azalan maliyetlerin, yatırımcılar için avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), mart ayında yaptığı düzenleme ile para piyasası fonlarının toplam değerinin asgari yüzde 50'sini mevduat ya da katılım hesaplarında değerlendirme zorunluğu getirirken, yönetim ücretinin ise yatırımcı bilgi formlarında yer alan mevcut yönetim ücretinin yarısı oranında uygulanabileceğini karara bağlamıştı.

Maliyet azaltıcı tedbirler ve katılım tarafında ürün çeşitliliğinin artırılmasının yatırım fonu pazarının büyümesine katkı sağlamaya devam edebileceğini belirten analistler, hisse senedi fonlarındaki büyümenin ise son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan ralli ile hızlanabileceğini kaydetti.

Analistler, mevduat tarafında, tasarruf sahiplerini uzun vadeli mevduata yöneltmek için stopaj oranlarında yapılan düzenlemeler ve faiz oranlarındaki düşüşün de kısa vadeli mevduatlardan likit fonlara geçişi desteklediğini vurguladı.

Yatırım fonlarının portföy değerleri (TL) ve değişimleri şöyle:

FON TİPİ31.12.201831.07.201927.11.20194 aylık değişim (yüzde)2018 kapanışa göre değişim (yüzde)Toplam içindeki pay (yüzde)
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU17.897.871.05818.586.075.55125.672.254.19738,143,422,6
DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU3.538.553.0804.987.472.5117.879.714.92258,0122,76,9
FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU1.501.832.0571.763.214.8852.217.999.09425,847,72,0
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU3.447.194.5495.357.510.1225.545.877.4633,560,94,9
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU1.268.598.4861.582.954.7031.661.926.3795,031,01,5
HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU2.303.844.5222.541.669.4413.092.361.87621,734,22,7
KARMA ŞEMSİYE FON484.694.936506.954.860533.896.9465,310,20,5
KATILIM ŞEMSİYE FONU1.538.949.1282.743.743.8305.050.091.61384,1228,24,4
KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU530.651.452865.389.8561.084.395.82625,3104,41,0
KORUMALI ŞEMSİYE FON501.126.965574.922.831690.258.43520,137,70,6
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU12.852.249.48330.170.716.51141.641.523.89438,0224,036,6
SERBEST ŞEMSİYE FON7.093.363.60211.300.935.66718.567.373.54464,3161,816,3
TOPLAM52.958.929.31980.981.560.769113.637.674.19040,3114,6
Kaynak: Haber Kaynağı
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