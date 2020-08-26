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Yatırım teşvik belgelerinde rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık." açıklamasında bulundu.
Yatırım teşvik belgelerinde rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım iştahının temmuzda da artmaya devam ettiğini belirterek, "Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı yatırım teşvik istatistiklerini değerlendirdi.

Yatırım iştahının temmuzda artmaya devam ettiğini vurgulayan Varank, "Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. 7 aylık dönemin yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımların yarıdan fazlası imalat sektöründe
Varank'ın mesajında paylaştığı grafikte de temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Temmuz ayında düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu belgeler sayesinde 22,5 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor. Yapılacak yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 21'i enerji, yüzde 14'ü hizmetler, yüzde 4'ü tarım ve yüzde 4'ü madencilik sektörlerinde."

Kaynak: Haber Kaynağı
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