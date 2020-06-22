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Yatırımcı Jim Rogers: Bitcoin'in değeri sıfır olacak

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, en popüler kripto para Bitcoin'in bir balon olduğunu, eninde sonunda değerinin sıfıra ineceğini ve ortadan kaybolacağını söyledi.
Yatırımcı Jim Rogers: Bitcoin'in değeri sıfır olacak

Bitcoin'in 2017 başındaki gibi bir balon içerisinde olduğunu belirten Rogers, tüm kripto paraların en sonunda yok olacağını iddia etti.

Cointelegraph'ın, ünlü yatırımcının Japon gazetesi Asahi'nin yayını olan AERA dot ile 19 Haziran'da gerçekleştirdiği mülakata dayandırdığı haberine göre Rogers, "Kripto para kullananlar hükümetlerinden daha akıllı olduklarını düşünüyorlar. Aslında haklı olduklarını düşünüyorum. Ancak hükümetleri kripto para kullanan insanların sahip olmadığı bir şeye sahip; silahlara. Kripto paraların eninde sonunda kaybolacağını düşünmemin nedeni hükümetlerin gücünün silahlı kuvvetine dayanmıyor oluşu" dedi.

Rogers, Aralık 2017'deki 20 bin dolarlık zirveden önce Bitcoin'in "balon gibi göründüğünü ve koktuğunu" söylemişti.

"Sanal para bir yatırım hedefi değildir; bu sadece kumar"

Rogers, "Kripto paralar birkaç yıl önce yoktu. Göz açıp kapayıncaya kadar 100 kat, 1000 kat daha değerli hale geldiler. Bu net bir şekilde balon ve doğru fiyatı bilmiyorum. Sanal para bir yatırım hedefi değildir. Bu sadece kumar" dedi.

Warren Buffett ve George Soros gibi milyarderlerle birlikte Rogers, dünyanın en büyük yatırımcıları arasında yer alıyor. Rogers'ın AERA dot mülakatındaki görüşleri şubat ayında kripto paraların temel itibarıyla değersiz olduğunu söyleyen Buffett'ın görüşlerini hatırlatıyor.

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