Yavaş’a servis çağrısı

Mamak Kıbrısköy Mahallesi’nden Şahap Gürler Mahallesi’nde bulunan Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi’ne ücretsiz servis yapan EGO otobüsünün pandemi nedeniyle kaldırılıp yeniden uygulamaya konulmaması öğrencileri zora soktu.

Mamak Kıbrısköy Mahallesi’nden Yeşil Bayır Mahallesi-Şahap Gürler Mahallesi güzergâhını takip ederek Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi’ne ücretsiz sefer yapan EGO hattının kaldırılması öğrencilere zor anlar yaşatıyor. Öğrenciler okula gitmek için iki aktarma yapmak zorunda kalırken, dik yokuşlar ve sokak köpekleri yolu çekilmez kılıyor. Konu hakkında gazetemize konuşan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan öğrenci dostu uygulamasını tekrar hayata geçirmesini istiyor.

PANDEMİ NEDENİYLE KALDIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi’ne ulaşımın zor olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nce pandemi öncesi ücretsiz ek sefer konulmuş, öğrencilerin okula ulaşması için kolaylık sağlanmıştı. Pandemi nedeniyle kaldırılan uygulamanın geri gelmesini isteyen öğrenciler, gazetemiz aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’a seslendi.

YENİDEN UYGULAMAYA KONULSUN

Öğrenciler, “Okula ulaşımımız çok zor. EGO hattı çok seyrek ve iki aktarma yapmak zorunda kalıyoruz. Yürümeye kalktığımızda ise dik yokuşlar ve sokak köpekleri ile karşılaşıyoruz. Bizim Başkan Yavaş’tan talebimiz kaldırılan ücretsiz servisin tekrar hayata geçirilmesi. Öğrenci dostu bu uygulamanın yeniden gündeme gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNDE İKİ SEFER YAPSIN

Talep edilen servisin sabah okula giderken ve akşam okul çıkışı günde 2 ücretsiz sefer yapmasını isteyen öğrenciler, havalar daha fazla soğumadan taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Talepleri yerine getirildiği takdirde hem ekonomik yönden rahatlayacak hem zaman tasarrufu sağlayacaklarını dile getiren öğrenciler, belediyeye “öğrenci dostu kent” uygulamasını hatırlattı.

ODTÜ’YÜ HATIRLATTILAR

Geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’de öğrenim gören öğrencilere yönelik ücretsiz ring servisi başlattığını hatırlatan öğrenciler, Başkent’te eğitimin önündeki ulaşım engellerinin kaldırılmasını istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



