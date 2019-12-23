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Yavaş'tan Sinan Aygün'e 'teröre finansman' suçlamasıyla suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün hakkında 'Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Yavaş'tan Sinan Aygün'e 'teröre finansman' suçlamasıyla suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün hakkında 'Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Aygün, Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin olarak Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu 'Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek' iddiasıyla yapıldı. Aygün, Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin olarak Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti.

6 SAYFALIK SUÇ DUYURUSU

6 sayfalık suç duyurusunda dikkat çeken şu ifadeler yer aldı: "Terör örgütü yöneticisi Mehmet Akgül'ün Alan İnşaat A.Ş.'nin ortaklığında çıkarılması 27 Ekim 2016 tarihinde yani darbe girişiminin gerçekleştiği tarihten 3 aydan daha fazla bir süre geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Şüpheli Sinan Aygün'ün 15 Temmuz gecesi yaşananlara rağmen 3 aydan fazla bir zaman zarfında hain örgütün yöneticilerinden biriyle gizli "ortak", yöneticilerinden birinin kardeşi ile ise açık ortak devam etmesi kendisinin de hain örgütle ilişki içerisinde olduğu ispatlamaktadır."

Dilekçede "Sinan Aygün dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın 5 Eylül 2016 tarihinde, yani örgüt üyesi ortağının hisselerinin Sinan Aygün'e devrinden 2 ay kadar önce 'FETÖ'nün şirket hisselerini devredip gayrimenkullerini kaçırdığına ve mevzubahis şirket hisselerine devlet tarafından el konulacağı bu sebeple de bu hisselere ilişkin alım yapılmaması gerektiği’ne dair yaptığı açıklamaya rağmen FETÖ'cü Mehmet Akgül'ün hisselerini satın almıştır" ifadeleri kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bazı iddialar ortaya atmıştı.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında Eskişehir yolundaki 'Togo Kuleleri' olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu.

İhraç istemiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aygün, Yavaş ve ekibinin 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Aygün'ün iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirmişti.

 

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