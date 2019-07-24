  • BIST 102.356
  • Altın 262,279
  • Dolar 5,7122
  • Euro 6,3687
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Yavru carettalar denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki carettaların denizle buluşma yolculuğuna turistler de eşlik etti.
Yavru carettalar denizle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı. Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan iki yuvadan bir canlı caretta caretta yavrusu denizle buluştu. Yuvalardan gece saatlerinde toplam 85 yavrunun denize ulaştığı tespit edildi.

Yuvaları tatilcilerle açan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce 3,5 kilometrelik Çıralı sahilinde ana kaplumbağaların yumurtalarını bırakmaya başladığını belirtti.

Bugün itibariyle sahilde 83 yuvanın bulunduğuna dikkati çeken Karameşe, "Beş yuvada çıkışlar başladı. Bugün iki yuvamızı açtık. Her yuvada yaklaşık 100 civarında yumurta vardı. İlk yuvada biraz zayiat fazlaydı. İlk yuvadan 35, ikinci yuvadan ise 50 caretta caretta yavrusu denize ulaşmış. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda zayiat var" dedi.

Çıralı'da bu yıl 100 yuvanın oluşmasını umut ettiklerini, burada Türkiye'ye örnek bir uygulama yapıldığını vurgulayan Karameşe, "Akşam 21.00'dan sonra sahile hiç kimse çıkmıyor. Carettalar asla rahatsız edilmiyor. Görevlilerimiz de geceden sabah güneş doğana kadar yuvaları tespit ediyor, çıkan yavruları takip ediyor. Yuvalar işaretleniyor, tarihleniyor, zamanı geldiğinde kontrolü yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yuvaların sıkı bir korumayla bu hale geldiğini, Çıralı'ya tatile gelen vatandaşların carettalara dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ulupınar Mahallesi muhtarı Habib Altınkaya, geçen yıla göre bu yıl yuva ve yavru sayısında düşüş olduğunu söyledi. Bu duruma da hava şartlarının neden olduğuna işaret eden Altınkaya, "Carettaların neslini sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Doğa için çevre için çalışıyoruz. Çıralı'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler de bu doğa üstü olaya şahitlik ediyor." dedi. 

Altınkaya, bu yıl yaptıkları koruma çalışmaları sayesinde Olimpos'ta da 10 yuvanın oluştuğunu, bu yuvalardaki yavruların da ilerleyen dönemde denizle buluşacağını belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İBB'ye iki yeni atama24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  • Dünyanın en kısa IQ testi!24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
  • Hakan Atilla Türkiye'de: İlk görüntüler: Bakan Albayrak karşıladı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
  • Turizmcilerin 9 gün tatil ısrarı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:45
  • Sınır dışı edilen Suriyeli sayısı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  • HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan yardımcısı gözaltına alındı24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  • Hakan Atilla İstanbul'a iniş yapıyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
  • Sadece 2018'de 577 bin kişi geldi24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:14
  • Tavan delindi: Vatandaş isyanda24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
  • Düğünde dehşet: Damat öldü, ailesi sinir krizi geçirdi24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti