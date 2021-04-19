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Yavru kedilerin ‘nöbetçi annesi’

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kedi ve 3 yavrusu, tavukla birlikte kümeste yaşıyor. Tavuk, anne kedi kümesten çıktığında yavru kedileri kanatlarının altına alıp sahipleniyor.
Yavru kedilerin ‘nöbetçi annesi’

Başiskele ilçesinde iş insanı Mahmut Civelek, evinin yan tarafında yaklaşık 100 tavuk besliyor.

Bu kümesin yakınındaki küçük bir kümeste ise kedi ve yeni doğan 3 yavrusu ile bir tavuk kalıyor. Kedi, kümesten çıktığında tavuk yavruları kanatlarının altına alıp koruyor.

Anne kedi kümese geldiğinde yavrularını besliyor.Tavuğun yavru kedileri sahiplendiğini söyleyen Mahmut Civelek, "Bizim bahçemizde tavuklar, kedilerimiz bulunuyor. Kedi küçük kümeste doğum yaptı. Kedi yavrusuna, tavuğun baktığını görünce çok şaşırdık. Kedi yavrularını bırakıyor beslenme saatlerini dışarda geçiriyor daha sonra da yavrularını emzirmek için küçük kümese geliyor, yavrularını besliyor. 3 kedi yavrusu anaç tavuğun altında rahat bir şekilde klimalı ortamda günlerini geçiriyorlar. Bazen tavuğun, kedinin annesini bile yanına sokmadığı oluyor. O kadar sahipleniyor. Tabii beslenmelerine müsaade ediyor. Beraber yaşıyorlar. Sevgiye dayanışmaya muhtaç olduğumuz şu günlerde çok güzel bir örnek diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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