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Yavru köpeğin kulaklarını kesip, ayağını kırdılar

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki köpek kulakları kesilerek sokağa atıldı. Biri 3 aylık olan ve iki kulağı kesilip bir ayağı kırılan, diğeri ise bir kulağı kesilip, uyuz hastalığına yakalandığı belirlenen köpekler Gaziantep'te tedaviye alındı.
Yavru köpeğin kulaklarını kesip, ayağını kırdılar

Gaziantep'te kurulu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği görevlileri, ihbar üzerine gittikleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yavru bir kangal cinsi köpek buldu. Vatandaşların korumaya aldığı yavru köpeğin her iki kulağının da kesildiği ve sol arka ayağının kırık olduğu anlaşıldı. Boynundaki tasmadan daha önce sahibi bulunduğu ve sokağa atıldığı anlaşılan köpek, dernek görevlileri tarafından Gaziantep'e getirilerek tedaviye alındı. Köpeğin kontrollerini yaparak tedavisine başlayan Veteriner hekim Gizem Akdemir, gerekli tıbbi müdahaleyi başlattıklarını ve bir ay içerisinde köpeğin sağlığına kavuşacağını söyledi.

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Gizem Akdemir, "Köpeğimizin boynunda tasması var bu da daha önce bir sahibinin olduğunu gösteriyor. Bu köpeğimiz maalesef kulakları kesilmiş ve bir ayağı kırılmış vaziyette sokağa terk edilmiş. Hayvanların kulaklarının kesilmesi kesinlikle yasak bir uygulamadır. Maalesef bilinçsiz insanlar bunu yapıyor. Bu köpek bulunmamış olsaydı, özellikle bu sıcak yaz günlerinde kulakları kurtlanacaktı. Köpeğimiz artık bizlerin himayesinde. Daha üç aylık bir köpeğimizin öncelikle kulaklarını iyileştireceğiz. Röntgenini çektiğimiz kırık olan bacağına müdahale edeceğiz. İyileşince de kendisine güzel bir yuva bulacağız" dedi.

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UYUZ OLAN KÖPEĞİN DE TEDAVİSİ YAPILIYOR

Öte yandan yine Birecik'te sokakta bitkin halde bulunarak hayvan ambulansı ile Gaziantep'e getirilen bir kulağı kesilmiş bir başka köpeğin de uyuz hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Veteriner hekim Gizem Akdemir, boynundaki tasmadan daha önce sahibi olan köpeğin de tedavisine başladıklarını ve tamamen iyileşmesinin 4 ay süreceğini söyledi. Akdemir, insanları hayvan sahiplenmeye ve sıcak havalarda evlerinin önüne sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesi için su ve yem bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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