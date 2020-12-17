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Yavru köpekler için kulübe yapıldı

Vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, yavru köpeklere çatı sağladı.
Yavru köpekler için kulübe yapıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşlardan gelen talebin ardından, Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde hazırlanan kulübe ile yavrulara ve annesine sıcacık bir yuva sağladı. Sokak hayvanlarına verdiği öneme ve ‘Alma Sahiplen’ sloganına vurgu yapan Başkan Ramazan Şimşek “Vatandaşlarımız bizimle iletişime geçerek, sokakta baktıkları yavru köpeklerin ve annelerinin bir yuvaya sahip olması taleplerini dile getirdi. Bizde Fen İşleri Müdürlüğü atölyemizde yaptığımız kulübemizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Can dostlarımız Gölbaşı’nda bizlere emanet” dedi.

İletişime geçen vatandaş ise anında geri dönüş aldıklarını söyleyerek “Belediye Başkanımıza duyarlılığı nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Yavru köpekler ve anneleri şimdi sıcacık bir yuvaya kavuştu” ifadelerini kullandı.  

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