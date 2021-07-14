Yavru leylek kurtarıldı

Merkeze 30 km uzaklıkta Kızılırmak yolu üzerinde bulunan Dede köyünde elektrik tellerine takılan leylek yavrusu, titiz uğraşlar sonucunda olduğu yerden indirildi.
112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye giden İtfaiye ekipleri, BEDAŞ çalışanlarının elektrik akımını kesmesinin ardından elektrik direği üzerine yuva yaparak tellere takılan yavru leyleği kısa sürede aşağı indirdi. Kurtarma çalışmasından sonra iyi durumda olduğu gözlenen leylek, doğal ortamına bırakıldı.
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