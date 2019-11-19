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Yavru timsahlara yaş günü partisi

Kral Timsah'ın birinci yaşlarını tamamlayan 7 yavrusu için, balıktan yapılan doğum günü pastasıyla kutlama yapıldı.
Yavru timsahlara yaş günü partisi

Özel bir akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, yavru timsahların birinci yaşı kendilerine özel balıktan hazırlanan doğum günü pastasıyla kutlandı. Yavru timsahlara, kendileri için özel olarak balıktan hazırlanan doğum günü pastası yem olarak verildi. 

Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte ziyaretçilere timsah şeklindeki pasta ikram edildi. 

750 kilogram ağırlığında, 5,5 metre boyundaki 40 yaşındaki Kral Timsah ve 3 metrelik dişisi Silk'in yavrusu 7 timsahın şu anda boyları 70 santimetre.

Yavruların her biri şu anda 1,5 kilogram ağırlığında.

Kaynak: Haber Kaynağı
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