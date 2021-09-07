  • BIST 1.472,540
  • Altın 484,47
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok

Ardahan-Kars-Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık önüne yaya geçidi çizgileri çekildi ama bariyerler kaldırılmadı. Yaya geçidinden geçmek isteyenler, bariyerlerle karşılaşıyor. Yaya geçidi, sürücüleri de zaman zaman zor durumda bırakıyor.
Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok

Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü, Kars'ta, Ardahan-Kars-Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık’a yayaların rahat ulaşımı için yaya geçidi yaptı. Yaya geçidinin boyaları çizildi, ancak bariyerler kaldırılmadı. Araçlardan inerek yaya geçidinden karşıya geçmek isteyenler, karşılarına çıkan bariyer engelini aşamıyor. Yaya geçidini kullanan Adem Alp, "Kars'ta 'garip olay' denilebilecek bir yol dizaynı var. Ancak ne refüjde bir kontrol var ne de yaya geçidinin bittiği noktada aracı park ederek mezarlığa gidebilecek bir bölüm var. Sürücülerin bu kısımda hızlı bir geçişi var, yaya geçidi levhası çok yakın bırakılmış ve sürücüler geç fark ediyor. Umuyoruz ki, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü buradaki olumsuzluğu kaldıracak çalışmayı en kısa sürede başlatır" dedi.

070920211003458784839-001.jpg
Yaya geçidinin trafik kurallarına uygun olmadığını belirten Öztürk Levent ise uyarıcı levhaların konulmaması nedeniyle vatandaşların tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Yaya geçidi sonrası bariyer var, buranın da acilen yapılması lazım. Burası şehirler arası bir yol, araçlar çok hızlı gidiyor, uzaktan levha görerek yaya geçidine yaklaştığımızda hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Burada saatte 90 kilometre hızla gidiliyor ama yaya geçidini son anda fark ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak07 Eylül 2021 Salı 10:17
  • Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok07 Eylül 2021 Salı 10:14
  • İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri07 Eylül 2021 Salı 10:13
  • Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu07 Eylül 2021 Salı 10:09
  • Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri07 Eylül 2021 Salı 10:01
  • Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı07 Eylül 2021 Salı 09:59
  • Sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı07 Eylül 2021 Salı 09:49
  • İşte girilemez denilen Vardak07 Eylül 2021 Salı 09:41
  • PCR’ı olmayan yolda kaldı: Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.07 Eylül 2021 Salı 09:36
  • Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz07 Eylül 2021 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti