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Yaya geçidinde midibüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı

NİĞDE’de, midibüsün yaya geçidinde çarptığı Sudenaz K. (14), ağır yaralandı. Genç kız, hastaneye kaldırılırken, midibüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.
Yaya geçidinde midibüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kaza, merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Sudenaz K.'ye, M.K. yönetimindeki 51 ABL 335 plakalı midibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan Sudenaz K., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Midibüs sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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