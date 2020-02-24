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Yaya var Geçit yok

Hamamönü ile Hamamarkası’nın Talatpaşa Bulvarı üzerinde birbirine bağlandığı noktada yaya geçidi bulunmaması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Yaya var Geçit yok

Başkent’in tarihi kültürel merkezi Hamamönü yaz kış demeden her gün yüzlerce yerli yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle hafta sonları araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu saatlerde Hamamönü ile Hamamarkası'nı birbirine bağlayan noktada vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Talatpaşa Bulvarı üzerinde hızla gelen araçlar yayalara yol vermezken yolda bulunan levhaya da aldırış etmiyor. Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yola yaya geçidi işaretlerinin çizilmesini ve kasis yapılmasını istiyor.

COK HIZLI GELİYORLAR

Vatandaşlar Talatpaşa Bulvarı üzerinde araçların çok hızlı geldiğini, karşıya geçerken güçlük zor anlar yaşadıklarını  belirterek, “Trafik yoksa araçların önünden geçmeniz mümkün değil. Çok hızlılar ve yol vermiyorlar. Bir kaç kez kazaya ramak kala aracın durduğunu gördük. Yola hız levhası ve kasis yapılırsa belki önlenebilir” diye konuştu.

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YAYA GEÇİDİ YAPILMALI

Vatandaşlar yola,  yaya geçidi şeritlerinin çekilmesi gerektiğini belirterek, “Burası en yoğun yer. Biraz ileride yaya geçidi var orada bile araçlar yol vermiyor, zorla geçiliyor.  Burada levha var ama zaten ters duruyor. Yolda yaya geçidi olduğu belli olmuyor. Kimse ileriden dolanmak istemez. Hamamönü ile Hamamarkası’nı bağlayan geçiş burası. Hatta Kale'ye yürüyenler Hamamönü’nden gelerek bu yoldan geçiyor ve yukarı yürüyor. Acilen yetkililerin buraya yaya geçidi yapmaları gerekiyor” dedi.

TURİSTLERİN GÜZERGAHI

Bu nokta aynı zamanda tarihi bölgeyi gezmeye gelen ve oradan da Ankara Kalesi’ne yürümek isteyen turistlerin güzergahı konumunda. Pek çok turistin araçların yol vereceği düşüncesiyle yoldan geçerken zorlandığı da görülüyor.

Erkal Erdoğan / İLKSAYFA

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