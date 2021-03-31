Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve öğrencilerden, İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” projesine destek geldi.

İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” uygulamasına bir destek de Kahramankazan’dan geldi. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Başkan Oğuz, “öncelik hayatın, öncelik yayanın” pankartları taşıyan öğrencilerle birlikte kırmızı rengin de dahil edildiği yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçti. Oğuz ve öğrenciler ayrıca, burada araçlarıyla seyir halinde olan sürücülere uygulama hakkında bilgi vererek, bilgilendirici broşürlerden dağıttı. Sürücüler verdikleri bilgilerden dolayı Oğuz ve öğrencilere teşekkür ederek, bundan sonra yayalara karşı daha dikkatli davranarak uygulamaya destek olacaklarının sözü verdi.

“Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir”

Başkan Oğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından hayata geçirilen projenin önemine değinerek, tüm sürücüleri uygulamaya destek olmaya davet etti. Yaya geçitlerine eklenen kırmızı renk ile sürücülerde yayalara karşı farkındalık oluşturmanın hedeflendiğini ifade eden Oğuz, “Yaya geçitlerindeki çizgilerin orta şeritlerinin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekilmiş oldu. Kahramankazan’da bu konuda çok hassasız. Tüm sürücülerimizden trafik ışığı veya kolluk güçlerinin olmadığı yaya geçitlerindeki yayalara öncelik vermesini istiyoruz. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” dedi.