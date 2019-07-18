  • BIST 99.806
  • Altın 259,613
  • Dolar 5,6860
  • Euro 6,3840
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Yayalara ceza yağdı

Isparta'da yayalar için trafik denetimi yapan polis ekipleri, göz göre göre ihlal yapan cezalara cezai işlem uyguladı.
Yayalara ceza yağdı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı’nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235’er lira tutarında cezai işlem uyguladı.

7 KİŞİYE BİN 645 TL CEZA

Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polisin kamerayla kayıt altına aldığı ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında ceza yazıldı. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmadıkları gözlendi.

İhlal yaptığı gözlenen ve polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu öne sürdü.

Trafik polisi, yayaların karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz ederek, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda da ayrıca uyardı.

Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde devam edeceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Microsoft çalışanına 'dijital hırsızlık' suçlaması17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
  • Bu bitkileri koparmanın cezası ağır17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  • Elektrikli mini araç ECOMOD'un prototipi hazır17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03
  • Rusya’da akılalmaz olay: Otomobildeki kaplan aniden yola atladı17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
  • Yatalak kocasından 3 bin TL nafaka istedi17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
  • Türk’ün Baş Belası: Çin!17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:05
  • ABD ve kuklası FETÖ17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:04
  • Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza16 Temmuz 2019 Salı 23:26
  • Motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı16 Temmuz 2019 Salı 22:58
  • Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada16 Temmuz 2019 Salı 21:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti