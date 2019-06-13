  • BIST 91.753
  • Altın 250,359
  • Dolar 5,8228
  • Euro 6,5760
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile çalışmaya ve Türk futboluna katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk'ten Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un "Yayıncı kuruluş çıkmak istiyor." şeklindeki ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir." denildi.

Kurumun Türk futboluna katkıda bulunma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile çalışmaya devam ederek, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18
  • Görme engelli atletlerimizden 11 madalya11 Haziran 2019 Salı 11:52
  • Başakşehir'de 3 ayrılık açıklandı11 Haziran 2019 Salı 11:16
  • İzlanda-Türkiye maçı muhtemel 11'leri11 Haziran 2019 Salı 10:12
  • Başkandan 'flaş futbolcu' sözü11 Haziran 2019 Salı 09:32
  • Transfer resmen bitti: İlk fotoğrafı geldi11 Haziran 2019 Salı 09:32
  • Şenol Güneş: Büyük bir milletiz, küçük işlerle uğraşmayız11 Haziran 2019 Salı 08:03
  • Başakşehir, Okan Buruk'u resmen açıkladı10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
  • Türkiye 572. maçına çıkıyor10 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
  • Fenerbahçe'nin göndermek istediği 4 futbolcu10 Haziran 2019 Pazartesi 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti