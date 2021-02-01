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Yayınlamak mı? Yayımlamak mı? Nasıl yazılır?

Sıkça yapılan yazım yanlışlarından yer alan kelimelerden bir tanesi de “Yayımlamak”. Peki, nasıl yazılır? Yayınlamak mı? Yayımlamak mı? TDK’ya göre doğru yazılışı ve anlamı ne gelin haberimizde birlikte inceleyelim.
Yayınlamak mı? Yayımlamak mı? Nasıl yazılır?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Özellikle habercilikte vatandaşa düzgün ve yazım hatalarına dikkat edilerek haberlerin sunulması için çok dikkat edilir. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. O kelimelerde bir tanesi de ''yayımlamak'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler yayımlamak nasıl yazılır? Yayınlamak mı? Yayımlamak mı? Sorularının cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yayımlamak mı, yayınlamak mı? Gelin birlikte bakalım.

Yayımlamak nasıl yazılır?

TDK’ya göre “yayımlamak” sözcüğünün üç anlamı var. Bunlar;

1. isim Yayma işi.

2. isim Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir:

      "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır." - Reşat Nuri Güntekin

3. isim Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

Örnek içerisinde kullanımına baktığımızda ise

(Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.)

(ÖSYM resmi internet sitesinden o duyuruyu yayımladı.)

Yayınlamak nasıl yazılır?

TDK’ya baktığımızda “yayınlamak” diye bir kelime daha var ancak kullanım anlamı “yayımlamak” kelimesinden farklıdır.

TDK’ya göre “yayınlamak” sözcüğünün iki anlamı var. Bunlar;

1. isim Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

2. isim Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

gazeteilksayfa.com

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