Yayınlarda güzel haberler peş peşe geliyor: DENİZLİ'DE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede 8'inci güne girilirken, halk ve yangın söndürme ekipleri yangınları söndürmek için çalışmaya devam ediyor. İşte yangınlarda yaşanan tüm gelişmeler...

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sekizinci günde devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü son durumla ilgili "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bir haftadır devam eden yangınlar ciğerlerimizi yaktı. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçeleri ile Uşak'taki yangınlar devam ediyor.

YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ BÖLGELER

ANTALYA: MANAVGAT - GÜNDOĞMUŞ

MUĞLA: MARMARİS - KÖYCEĞİZ - KAVAKLIDERE - MİLAS 2 - YILANLI - SEYDİKEMER

AYDIN: KARACASU

ISPARTA: SÜTÇÜLER - EĞİRDİR

DENİZLİ: BULDAN- TEKKEKÖY, SARAYKÖY- YEŞİLYURT (kontrol altına alındı)

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

10:40 DENİZLİ'DE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz, Buldan-Tekkeköy ile Sarayköy-Yeşilyurt mevkiileri ormanlık alanlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucunda kısa sürede büyümeden kontrol altına alınmıştır.

Hâlihazırda ilimizde devam eden bir yangın bulunmamaktadır. Daha önceden çıkan orman yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

10:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milas'ta incelemelerde bulunuyor.

10:10 Milas'ta bulunan santrale alevler ulaşmadan yangın söndürüldü.

09:30 Orman Genel Müdürlüğü: 39 ilde 174 adet orman yangını meydana geldi

28 Temmuz- 04 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5250 personel mücadelede görev yapmaktadır.

09:30 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 174 ORMAN YANGINININ 160'I KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı haritalı paylaşımda "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

09:04 MSB Ören ve Milas bölgelerine bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk etti

MSB: Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir.



06:56 TERMİK SANTRAL ÇEVRESİNE HENDEKLER KAZILDI

Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.

01:53 Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.

Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

00:37: MSB: Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Isparta'daki yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir."

Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek

00:23 MSB'DEN DENİZLİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter üzerinden "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

23:57: Denizli’nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, tedbir amaçlı bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.

23:55: Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’ndeki dağlık alanda başlayan yangında ilk incelemelere göre 150 hektarlık alan zarar görürken, rüzgarın yön değiştirmesi ile yangın Alemler Mahallesi’ne yöneldi. Bölgedeki evler ve elma bahçeleri tahliye edildi.

22:34: Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar Köyceğiz balını yapan arıların bulunduğu 2 bin hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Muğla Köyceğiz ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Perşembe günü ilçe merkezine yakın bölgedeki Yeşilköy’de başlayan yangın bugün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka mevkii, Taşdibi mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

20.22: Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Alemler ve Esençay mahallerindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dağlık ve sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinin zorlaştığı bildirildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların kendi çabalarıyla alevlere müdahale ettiği görüldü.

19.29: Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle alevler kısmen kontrol altına alındı.

19.09: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, alevler Menteşe Mahallesi'ndeki evlere de sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 ev zarar görürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

19.05 Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

17.00: Dicle ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi kırsalında bulunan Aşağı Saklı mezrasına birkaç kilometre uzaklıkta çıkan yangın nedeniyle göğe dumanlar yükseldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını sıcaklığın ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

16.40: Muğla'da yangın nedeniyle Seydikemer ilçesi Çökek ve Dereköy mahalleleri Köyceğiz ilçesi Çayhisar ve Zeytinalanı mahallesi tedbiren tahliye edildi.

Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışması havadan ve karadan vatandaşların da desteğiyle devam ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çökek ile Dereköy mahallelerini tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.

İki yerleşim yerindeki vatandaşlara da tedbir amaçlı mahalleyi boşaltmaları konusunda uyarı yapıldı.

16.15: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, "Elbette tüm çalışanlarımız hep beraber bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz de elimizden geldiğinde kendilerine desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün ve yarın kritik... Bugün özellikle yangının dağılmaması için çaba sarf ediliyor." dedi.

15.51: Muğla'da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, bugün daha da artan sıcakla birlikte pek çok bölgede alevler yeniden yükselmeye başladı. Azerbaycan’dan gelen ekipler de canla başla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Marmaris Orhaniye Bölgesi’nde alevler bir anda yeniden yükselerek çevreye ve yerleşim birimlerine doğru ilerlemeye başladı. Öte yandan, Milas Ören Türküevi civarında da 50 dereceye yaklaşan sıcaklarla birlikte kontrol altındaki bölgelerin yakınından da dumanla alevler yeniden ormanı sardı.

İki gün önce yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan’dan gelen ekipler de canla başla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şu an itibariyle, Bodrum-Milas-Kavaklıdere, Marmaris, Seydikemer ilçelerindeki yangınlar aşırı sıcaklarla birlikte yeniden başladı.

15.30: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 156 ORMAN YANGINININ 147'Sİ KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı haritalı paylaşımda "Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 156 adet orman yangınının 147'si devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

15.10: Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.

14:30 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye toplam 625 milyon TL yardım gönderilmiştir. Bin 759 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor" denildi.

12:54 Dün Beydiğin bölgesinde etkili olan yangınlar bugün Kızıldağ köyüne ilerledi.

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışıyor

12:14 UŞAK'TA YANGIN ÇIKTI

Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

11.40 Sağlık Bakanı Koca, yangın nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Felakette can kaybı 9'a yükseldi.



11.39: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ANTALYA. 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.



10:42 Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10:10 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "28 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 38 ilde 154 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 145 adedi kontrol altına alınmıştır. 4 ilde 9 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından 91 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5200 personel mücadelede görev yapmaktadır." denildi.

09.55: DENİZLİ BULDAN GÜNEY YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Denizli Buldan güney yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.



09.30: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 154 ADET ORMAN YANGINININ 145'i KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı haritalı paylaşımda "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber... Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

08.03: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın soruşturmasında jet iddianame

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın soruşturmasında jet iddianame

08:06: MİLAS'TA YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Muğla Milas'ta Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel mahallelerine sıçramış, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaşmıştı. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nden Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun dumanlarda müdahaleyi zorlaştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere ilçedeki bazı İnşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor. Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

06:16 SEYDİKEMER'DE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Felaket anlarında ortaya çıktılar! Toplumsal yangın çıkarmak istiyorlar

Felaket anlarında ortaya çıktılar! Toplumsal yangın çıkarmak istiyorlar

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangınlar kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer’deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

01:25 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

00:20 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

00:00 Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.