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Yaylacılar dönüş yolunda

Yaylacılar dönüş yolunda
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda sonbaharla birlikte köye dönüş yolculuğu başladı. Süsledikleri hayvanlarıyla sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacılar renkli görüntüler oluşturdu.
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