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Yaylacılar dönüş yolunda
Yaylacılar dönüş yolunda
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda sonbaharla birlikte köye dönüş yolculuğu başladı. Süsledikleri hayvanlarıyla sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacılar renkli görüntüler oluşturdu.
05 Ekim 2019 Cumartesi 00:01
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.