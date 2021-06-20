  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 29 °C
»

Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı.
Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, göç hazırlıklarını tamamladı. Kadınlar, günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırladı, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na yola çıktı.

Çevre illerden gelen vatandaşların ilgiyle izlediği göç yolculuğu, rengarenk görüntülere sahne oldu.

Hayvanların zil ve çan sesleri yaylanın sessizliğini bozarken, köylüler zorlu yolu yüzlerce hayvanla yaya olarak kat edip eşyalarını traktörlerle taşıyor.

Besiciler, hayvanlarıyla ulaştıkları yaylada ekim ayına kadar kalacak.

"114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz"
Muhtar Menderes Ayvaz, AA muhabirine, geleneklerini sürdürmek için bu yıl 114. yayla göçünü yaptıklarını söyledi.

Her yıl havaların ısınmasıyla göç yolculuğunun başladığını belirten Ayvaz, "Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Ayvaz, köylülerin, hayvanlarıyla toplu şekilde yürüyerek yaylaya çıktığını ifade ederek, atalarından kalan bu güzel mirası sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

Dikmen Mahallesi halkının yüzde 70'inin yaz boyunca yaylada kaldığını aktaran Ayvaz, "Yaz boyunca hayvanlarını burada otlatırlar. Hayvanlara burada daha rahat bakılıyor. Süt, yoğurt, peynir yapılır. Onuncu aya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

"Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz"
Geleneksel kıyafetlerini giyerek göçerleri izlemeye gelen Necla Armağan da hazırlığını bir gün öncesinden yaptığını belirterek, "Kıyafetlerim sandıktaydı, dünden yıkayıp hazırladım. Bugün yayla göçümüz, onun için giyinip geldim. Yaylaları, şenliği seviyorum." dedi.

Sümeyra Açıkdilli ise geleneksel kıyafetlerini giyip göçü beklemeye başladığını anlatarak, "Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz. Şenlik havasında geçiyor. Herkes mutlu, sevinçli. Her yıl olduğu gibi bu sene de göçü bekledik ve karşıladık. İnşallah gelecek senelerde de aynı şekilde geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Yaylada hayvanların otlak ihtiyacının karşılandığını kaydeden Açıkdilli, "Burada yöresel süt, yoğurt, peynir yapılıyor. Hayvanlar taze otla beslendiği için ürünler daha doğal oluyor." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’na tatilci akını: Bir günde 10 binden fazla araç ilçeye giriş yaptı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:58
  • Yıktığı duvarın altında kalarak öldü19 Haziran 2021 Cumartesi 04:49
  • Eyüpsultan'da sağanak yağış sonrası toprak kayması19 Haziran 2021 Cumartesi 04:49
  • Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti19 Haziran 2021 Cumartesi 04:45
  • Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:44
  • Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı18 Haziran 2021 Cuma 09:13
  • Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti17 Haziran 2021 Perşembe 09:54
  • Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!17 Haziran 2021 Perşembe 09:42
  • Küçüksu Deresi'nden boğaza çamur aktı16 Haziran 2021 Çarşamba 22:46
  • Mantar toplamak için gittiği ormandan dönmedi16 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti