  • BIST 1.540
  • Altın 441,349
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,9910
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
»

Yaylada donma tehlikesi geçiren vatandaşı, jandarma ve AFAD kurtardı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünün Kale Yaylası’na, arızalanan su şebekesini onarmak için giden ve donma tehlikesi geçiren Asker Karataş (44), 9 saatin ardından kurtarıldı.
Yaylada donma tehlikesi geçiren vatandaşı, jandarma ve AFAD kurtardı

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyündeki okula su ağlayan, Kapılı mezrasına bağlı Kale Yaylası’ndaki su şebekesi arızalandı. Bunun üzerine Asker Karataş, arızalanan şebekeyi onarmak için tek başına yaylaya çıktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece olduğu yaylada donma tehlikesi geçiren Karataş, cep telefonuyla Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil’den yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araçlarla mezraya, oradan da paletli kar aracı ile yaylaya ulaştı. Ekipler, 5 saat sonunda Karataş’ı donmak üzereyken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karataş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yayladaki su şebekesini onarırken donma tehlikesi geçirdiğini anlatan Karataş, "Mezradaki okulun suyu kesilmişti. Şebekeyi onarmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek suyun bulunduğu mevkiye gittim. Çeşmenin yakınına vardığımda ayaklarım dondu. İlerleyemedim. Yaklaşık 9 saat boyunca yaylada mahsur kaldım. Donma tehlikesi geçirdim. Ateş yakarak biraz ısınmaya çalıştıktan sonra ilerleyemedim. Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil ekiplerini aradım. Ekipler, kısa sürede bana ulaştılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı25 Ocak 2021 Pazartesi 16:22
  • Bakan Soylu'ya sosyal medyada hakaret eden şüpheli hakkında iddianame düzenlendi25 Ocak 2021 Pazartesi 16:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da anahtar teslim törenine katıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 16:12
  • İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına taksit25 Ocak 2021 Pazartesi 16:04
  • MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi25 Ocak 2021 Pazartesi 15:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi25 Ocak 2021 Pazartesi 15:40
  • Kayıp Afgan kadın, dere yatağında ölü bulundu25 Ocak 2021 Pazartesi 15:16
  • İran'da Azerbaycan Türkü aile, kızlarına Türkçe isim verebilmek için aylardır mücadele ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 15:16
  • Mısır 25 Ocak Devrimi'nin 10. yılına Kovid-19 gölgesinde giriyor25 Ocak 2021 Pazartesi 15:15
  • Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı25 Ocak 2021 Pazartesi 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti