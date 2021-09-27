  • BIST 1.395,630
  • Altın 496,77
  • Dolar 8,8200
  • Euro 10,3100
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Yaylalarda vargit çiçeği güzelliği 

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, sonbaharla birlikte açan ve Latince adı 'colchicum speciosum' olan vargit çiçeği ile renklendi. 
Yaylalarda vargit çiçeği güzelliği 

Doğu Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı. Yazın hayvanlarıyla yaylaya göç edenlerin dönüşünün habercisi olan vargit çiçeği, havanın erken soğumasıyla erken açtı. Kar yağışına erken yakalanan yaylacılar ise köye dönüşe başladı. 

270920211236450184832-001.jpg

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Bayraktar, yazın büyükbaşlarıyla çıktığı Gümüşhane sınırlarındaki 2 bin rakımlı Hamzaağa Yaylası'ndan dönüşe geçti.
Kar yağışına yaylada yakalanan Bayraktar, sayısı 20'yi bulan büyükbaşlarıyla Köprübaşı ilçesi Seslikaya Yaylası güzergahında vargit çiçekleri arasında evinin yolunu tuttu.

270920211236320181905.jpg
Yayla sezonunun bitmek üzere olduğunu söyleyen Hasan Bayraktar, "Vargit çiçekleri açıp soldular. İlk kar yağdı, buraya geleli 6 ay oldu. 6 ay burada, 6 ay köydeyiz. Havalar soğuduğu için sezon kapanıyor. Bu sene sürekli yağmur yağmasından dolayı yayla sezonu iyi olmadı. 2 aydır yağmur yağıyor. Buraya yaz başında ilk gelen oluyoruz. Güz mevsiminde de en son inen biziz. Hamzaağa Yaylası güzel, sakin, gürültüden uzak bir yayla. Hayvanlarımız burada 6 ay doğal şekilde besleniyorlar" dedi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en iyi 50'si' listesinde 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:38
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından doğayı kirletenlere ceza27 Eylül 2021 Pazartesi 11:44
  • Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsüne 8 bin lira ceza27 Eylül 2021 Pazartesi 11:22
  • Eyüpsultan'da eğitim ve sporda yeni dönem başladı27 Eylül 2021 Pazartesi 11:05
  • KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu27 Eylül 2021 Pazartesi 10:47
  • HAYDER Benin’de 10 su kuyusu açtı27 Eylül 2021 Pazartesi 10:27
  • Aydın'ın tek hayali evlenmek27 Eylül 2021 Pazartesi 09:58
  • Girit Adası'nda 5,6 büyüklüğünde deprem27 Eylül 2021 Pazartesi 09:58
  • 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı27 Eylül 2021 Pazartesi 09:55
  • Kovid-19 aşısının 4 yan etkisi açıklandı27 Eylül 2021 Pazartesi 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti