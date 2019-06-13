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Yaylaya çıkan Vanlılar bal duası yaptı

Van'da bal üreticileri, kuraklık yaşanmaması ve bal veriminin yüksek olması için 2 bin 500 rakımlı yaylada, imam öncülüğünde "bal duası"na çıktı.
Yaylaya çıkan Vanlılar bal duası yaptı

Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile yaklaşık 50 arıcı, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Elmayaka Yaylası'na geldi.

Önceki yıl yaşanan kuraklık nedeniyle istenilen seviyede bal elde edemeyen arıcılar, bu yıl bal veriminin yüksek olması için imam Mehmet Nuri Tanrıkulu öncülüğünde dua etti.

2 bin 500 rakımlı yaylada bulunan kovanların önünde ellerini göğe kaldırıp dua okuyan arıcılar, Tarım Danışmanı Naşide Uyan'ın bal üretimiyle ilgili bilgilendirmesinin ardından yayladan indi.

"DUAMIZIN AMACI BAL VERİMİNİN İYİ OLMASI"

Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçesaray ilçesinin bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kaliteli balın elde edilmesi için çeşitli seminerler düzenlediklerini anlatan Tandoğan, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmanın tartışıldığı bu dönemde, özellikle baharda yağışların olmaması doğada kuraklığın oluşmasına neden oldu. İlçemizde yüzlerce ailenin arıcılıkla geçimini sağlaması nedeniyle bir grup arıcı ve imamla burada bal duasına çıktık. Umut ediyoruz ki bu yıl bol verim olur. Duamızın amacı da bal veriminin iyi olması ve üreticimizin yüzünün gülmesidir."

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