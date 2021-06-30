  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Yaz bostanında turfanda mutluluğu 

Keçiören’e bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide, tohum, fidan ve gübre desteğiyle çiftçilerin yanında olan Keçiören Belediyesi, ilçede 19 bin metrekarelik alana kurulan yaz bostanından yeşil soğan ve kabak hasadı yapmaya başladı. 
Yaz bostanında turfanda mutluluğu 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz bostanından turfanda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken burada üretilen sebzelerin belediye yemekhanesi ve hizmet içi diğer birimlerde kullanılacağını söyledi.

1-(2)-030.jpeg

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması ve toplumu üretime teşvik etmek için Bağlum’da 19 bin metrekarelik alana kurulaN yaz bostanında turfanda yapıldığını belirtti. Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve 4 mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şanstır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak kurduğumuz bostanımızdan ilk hasatlarımızı aldık. Bostanımız bereketli olsun.” dedi.

1-(5)-024.jpeg

VERİMLİLİK İÇİN SIKI KONTROL 

Bostandaki verimliliği artırmak için üretimlerin ziraat mühendislerinin kontrol ve denetiminde yapıldığını da hatırlatan Altınok, “Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Bostanımızdaki verimliliği artırmak ve üretimlerimizi profesyonel ölçekte gerçekleştirmek için mühendislerimiz tarafından takip ve kontrol sürecini sağlıklı bir şekilde işletiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

1-(6)-025.jpeg


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesi ücretsiz sünnet kayıtları başladı30 Haziran 2021 Çarşamba 01:15
  • Çankırı’da Hayvan Pazarı Alanı bu yıl ücretsiz30 Haziran 2021 Çarşamba 01:00
  • Sincan Alcı mahallesinde asfalt ve altyapı çalışması başlatıldı30 Haziran 2021 Çarşamba 00:45
  • Başkent’te kuru peyzaj çalışması 30 Haziran 2021 Çarşamba 00:30
  • Altındağ’da kurban hazırlığı başladı30 Haziran 2021 Çarşamba 00:15
  • Sincan'da Ücretsiz Mezarlık Servisleri Yeniden Hizmete Başlıyor29 Haziran 2021 Salı 04:45
  • Pursaklar Kurban Bayramına Hazır29 Haziran 2021 Salı 04:15
  • Keçiören'de Yaz Spor Okulları 5 Temmuz'da Başlıyor29 Haziran 2021 Salı 04:00
  • Kapılar açık29 Haziran 2021 Salı 01:15
  • Esnaf ve sanayicilere ziyaret29 Haziran 2021 Salı 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti