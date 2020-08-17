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Yaz konserleri devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz akşamlarını keyfe dönüştürmeye devam ediyor.
Yaz konserleri devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın Ergazi Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlediği açık hava yaz konserinde, Batıkent sakinleri müzikle dolu bir yaz akşamı yaşadı.

gvn_3312.jpgSevilen sanatçılar Evren Çelik ve Cem Özbek’in sahne aldığı yaz akşamı konserinde, vatandaşlar seslendirilen birbirinden güzel şarkılar ve türkülere büyük bir keyifle eşlik etti.

Batıkent’te Türk Halk Müziği şöleni
Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan konser alanına, belediye ekiplerince yapılan ateş ölçümü ve maske dağıtımı sonrasında alınan Yenimahalle sakinleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterdi.

Pandemi nedeniyle alana gelemeyen ilçe sakinleri de usta sanatçıların yorumladığı türkülere evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

Tedbir alarak yaşamak zorundayız
Başkent genelinde yaşanan vaka artışları nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Belediye olarak gerekli bütün önlemleri alarak evlerinde sıkılan vatandaşlara bir nebze destek olmak amacıyla açık hava yaz konserleri düzenliyoruz. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Yenimahalle sakinleri kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmasın istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve temizliğimize dikkat ederek yaşamak zorundayız. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte mücadele ederek ve gerekli tedbirleri alarak atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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