Yaz Kur'an kursları pazartesi çocuk sesleriyle şenlenecek

İstanbul'da geçen yaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim veremeyen yaz Kur'an kursları, pazartesi günü öğrencilerine yeniden kavuşacak.

Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl yaz aylarında Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim yapılamamıştı. Eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmişti.

Bu yıl ise koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz Kur'an kursları yapılması yönünde karar alındı.

Bu kapsamda pazartesi gününden itibaren, Kovid-19 tedbirleriyle İstanbul'daki bütün cami ve Kur'an kurslarında yaklaşık 7 bin personel öğrencilere eğitim vermeye başlayacak.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene salgının ağır şartları nedeniyle yaz Kur'an kurslarının yapılamadığını söyledi.

Ancak bu yıl yaz Kur'an kurslarının önceki yıllar gibi gerçekleşeceğini belirten Maşalı, "Şu anda kayıtlarımız online ve doğrudan devam ediyor. 11 Temmuz'a kadar kayıtlarımız devam edecek. İstanbul'daki bütün cami ve Kur'an kurslarımızda, yaz Kur'an kurslarımız yürütülecek." dedi.

Maşalı, yaz Kur'an kurslarındaki eğitimin pazartesi günü başlayıp 20 Ağustos'a kadar süreceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 3'lü bir kategorik tasnif yapıldı. 4-9 yaş grubundaki öğrenciler doğrudan camilerimizde ve kurslarımızda yüz yüze eğitim alacaklar. 10-15 yaş arasındaki öğrenciler ise yüz yüze ve online eğitim alacaklar kendi isteklerine göre. 16-22 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini online olarak alacaklar. İstanbul'da bu yılki yaz Kur'an kurslarındaki eğitim için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 7 bin personelle kurslara gelecek öğrencilere hem Kur'an hem de ahlaki değerleri noktasında aktarılması gerekenleri aktaracağız. Öğrencilerimiz ilgili ders materyallerini müftülüklerimizden temin edebilirler. Öğrencilerle buluşmanın mutluğunu bu sene yaşayacağız. Geçen sene salgın şartları daha ağırdı, yapamadık. Bu sene oluşan bu boşluğu gidermek istiyoruz, amacımız o yönde. Kur'an kursu öğreticilerimizde öğrencileri özledi. Ben bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı camilere bekliyorum. Bisikletlerini, kaykaylarını alıp camiye gelsinler."

"Sınıfta öğrenci sayısı 25'in üzerine çıkmayacak"

Yaz Kur'an kurslarında koronavirüs salgını kapsamında her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Maşalı, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşinin ölçüleceğini, maske, mesafe ve temizlik noktasında daha üst düzey hassasiyet uygulayacaklarını ifade etti.

Maşalı, "Sınıflarımızda öğrenci sayılarımızı koronavirüs tedbirlerine göre planladık. Bir sınıfta öğrenci sayısı 25'in üzerine çıkmayacak. Salgın şartlarını dikkate alıyoruz." dedi.

Yaz Kur'an kurslarında değişik aktiviteler de yapacaklarını aktaran Maşalı,"Bu kapsamda Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir toplantı yaptık. Toplantıda, gençlik spor müdürlüğümüzün birtakım imkanlarından kursa gelen öğrencilerinin yararlanma noktasında neler yapabiliriz diye müzakere ettik." diye konuştu.