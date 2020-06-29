Yaz neşesi "Yaz Kur'an Kursları" evlere taşındı

Salgın nedeniyle bu yıl Diyanet TV üzerinden yapılacak "Yaz Kur'an Kursları", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın verdiği ilk dersle başladı. Uzaktan eğitim programıyla hafta içi her gün 3 kuşak halinde yayınlanacak dersler 6 hafta sürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim programıyla düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın verdiği ilk dersle dün başladı. Diyanet TV üzerinden verilmeye başlanan dersler, 6 hafta sürecek.

ERBAŞ’TAN KATILIM ÇAĞRISI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kursun ilk dersinde çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur’an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV’nin yaz Kur’an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenebileceksiniz. Hayatını öğrenerek sevgili peygamberimizi tanıyacaksınız ve emin olun hem güzel şeyler öğrenecek hem de hoşça vakit geçireceksiniz. Allah ilminizi artırsın ve ahlakınızı yaratılışınız gibi güzel eylesin" dedi.

3 BAŞLIK ALTINDA DERSLER ANLATILACAK

Yaz Kur’an Kursları, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında yapılacak. “Dinimi Öğreniyorum serisinde itikat, ibadet, ahlak konularını yer aldığı bir program süreci olacak. Ders aralarında filmler ve animasyonlar gösterilecek. Kur’an öğrenmek ve dinimizle ilgili bilgilenmek isteyenler çocuklar, ekranları başında dersleri takip edecek.

HAFTA İÇİ HER GÜN YAYINLANACAK

Dersler hafta içi her gün yayınlanacak. “Kur'an'ı Öğreniyorum” saat 10.30'da, “Dinimi Öğreniyorum” saat 11.00'de, “Kur'an Okuyorum” ise saat 17.00'de ekranlarda olacak. Dersleri takip edemeyen ya da tekrarını izlemek isteyenler Diyanet TV kanalının YouTube adresi üzerinden eğitim videolarına erişebilecek.

MÜFTÜLÜKLER ÜCRETSİZ KİTAP VERECEK

Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde “Yaz Kur’an Kursu” kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Müftülüklere gidemeyenler de dijital ortamda kitaplara ulaşabilecek.

BAŞARILI OLANLARA BELGE VERİLECEK

6 hafta sürecek Yaz Kur’an Kursları’nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak “EHYS” üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek. “EHYS”ye nasıl kayıt olunuyor? Öncelikle https://dibbys.diyanet.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra kullanıcı adı, parola ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yaparak sayfadan kayıt olabilirsiniz.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-