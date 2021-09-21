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Yaz okulları sona erdi

9 bin Altındağlı çocuğu buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları sona erdi. Yaz okullarına katılan tüm çocuklara sertifika verildi.
Yaz okulları sona erdi

Altındağlı çocuklardan büyük ilgi gören Yaz Okulları sona erdi. Bu yıl 40 farklı branşla açılan yaz okulları, 9 bin Altındağlı çocuğu buluşturdu. Çocuklar sanatla ve sporla dopdolu bir yaz geçirdi. Yaz Okulları'nın başladığı ilk gün olduğu gibi, son gününde de Altındağlı çocukları yalnız bırakmayan Başkan Balcı, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiren tüm çocuklara teşekkür etti. Başkan Balcı "Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Altındağ'da ne kadar fazla çocuğun yüzü gülerse, Altındağ da o kadar güzelleşir bizim için..." dedi.

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HEM FİZİKSEL HEM SOSYAL GELİŞİM

Yaz okullarının, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı "Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından belirlenen yetenekli çocuklarımızı, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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HAYDİ GENÇLİK MERKEZLERİNE

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, tüm gençlerin mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezlerine koştuğunu ifade eden Başkan Balcı "Önümüzdeki yaza kadar, tüm gençlerimizi Gençlik Merkezlerimize çağırıyor, bu merkezlerden faydalanmaya davet ediyorum" dedi.
 

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