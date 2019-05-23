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Yaz okulu kayıtları başladı

Yaz tatilini Ankara’da geçirecek olan çocuklar için Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl düzenlediği yaz okulu kayıtları başladı.
Yaz okulu kayıtları başladı

Öğrencilerin, sıkılmadan dolu dolu bir yaz geçirmesi için çalışmalarına başlayan belediye, spor kulübü bünyesinde açılacak olan yaz kurslarında 10 ayrı branşta eğitimler verecek.  
7-14 yaş aralığındaki çocuklar haydi yaz okuluna
Futbol, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, badminton, masa tenisi, kick boks, okçuluk ve halk oyunlarından oluşan branşlara 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, 17 Haziran Pazartesi gününe kadar kayıt olabilecek.
Yaklaşık 2,5 ay boyunca her branş için haftada 3 saat ders alacak olan çocukların, 23 Ağustos Cuma günü kursları sona erecek.

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Başvuru ofisleri

Çocuklarını yaz okuluna yazdırmak isteyen vatandaşlar,  1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, ikametgâh ve sağlık raporu ile Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü (GMK Spor Merkezi içerisinde), Aşağı Yahyalar Spor Merkezi, Aydın Onur Spor Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi Spor Salonu, Serhat Kültür Merkezi Spor Salonu, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi ve Batıkent Semt Sahası’nda yer alan kayıt bürolarına başvuru yapabilecek. 
Ayrıca vatandaşlar, 0312 344 09 71 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.
 

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