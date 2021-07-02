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Yaz spor okulları başlıyor

Gölbaşı Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okullarının yeni sezon kayıtları başladı. Şehit ve gazi çocuklarının ücretsiz olarak kayıt olabileceği kurslarda 6 branşta eğitim verilecek. 
Yaz spor okulları başlıyor

Futbol, kick boks, judo, jimnastik, güreş, tekvando branşlarında eğitim verecek yaz spor okullarının kayıtları Gölbaşı Belediyesi Spor yerleşkesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi’nde yapılacak. Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarına öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Futbola 2007-2013 doğumlu öğrenciler katılabilirken; güreşe 2010-2013 doğumlu öğrenciler katılabilecek. Diğer branşlara alım ise eğitmenlerin yönlendirmesi ile yapılacak. Yaz ayı boyunca devam edecek olan kursların ücreti bir sefere mahsus 200 TL olacak ve haftada 2 gün eğitim verilecek. Sadece Güreş branşında haftada 5 gün eğitim imkânı sunulacak. Jimnastik ve futbol branşlarında yaz spor okullarına katılan öğrencilere şort, forma verilecek. Kurslar hakkında 485 54 65 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek. 

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O Zaman Spor Vakti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencileri yaz okullarına davet etti. Yaz okullarının çocukların tatillerini verimli şekilde geçirmeleri için fırsat olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, “Yaz okullarında öğrencilerimiz dilediği branş da eğitim alma hakkına sahip olacak. 6 branşta spor eğitimi vereceğiz. Dersler, alanlarında uzman ve tecrübeli hocalar eşliğinde verilecek. Hedefimiz çocuklarımızın sportif yeteneklerini geliştirmek. Şehit ve gazi çocuklarımıza ücretsiz vereceğimiz kurslarımıza bütün öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.
Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Musa Şahin ise her zaman Gölbaşı halkının ve çocuklarının yanında olduğunu belirterek “Yeni yetenekler kazanmak için çocuklarımızı yaz okullarına davet ediyoruz” diye konuştu.

 

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