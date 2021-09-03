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Yaz spor okulunda yetişen çocuklar, yeteneklerini sergiledi

İstanbul Sultangazi’de ‘Yaz Spor Okulu’ düzenlendi. Bu okulda yüzmeden okçuluğa, voleyboldan güneşe farklı spor dallarında eğitim alan çocuklar eğitimlerini tamamladı.
Yaz spor okulunda yetişen çocuklar, yeteneklerini sergiledi

Mimar Sinan Kent Ormanı’nda yeteneklerini sergileyen çocuklar dün kurs bitirme belgelerine kavuştu. Basketbol kursuna giden 8 yaşındaki Emirberk Üştepe, “Bu kursta çok şey öğrendim. Basketbol sayesinde boyum uzamıştır diye düşünüyorum. İlerde çok iyi bir basket yıldızı olmak istiyorum” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi çocuklara yönelik Yaz Spor Okulu açtı. Yüzme, okçuluk, tenis, basketbol, güreş, tekvando, karate ve voleybol olmak üzere toplam 8 spor branşla eğitim veren okul, engelli çocuklara özel okçuluk ve basketbol eğitimi de verdi.

ÇOCUKLARA BELGELERİNİ ALDI

Dün Mimar Sinan Kent Ormanı’nda Yaz Spor Okulunun kapanış töreni gerçekleşti. Törende çocuklar, gösteriler yaparak yeteneklerini sergiledi. Biten gösterinin ardından ise çocuklar Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından belgelerini aldı. Yaz Okuluna katılan Emirberk Üştepe, “Bu yaz basketbol kursuna gittim. Orda antrenmanlar yaptım, basket attım, esnemeyi öğrendim. Boyum artık uzamıştır diye düşünüyorum. Çünkü boyum uzasın diye basketbolu seçtim. İlerde çok iyi bir basket yıldızı olmak istiyorum. Kursa katıldığım ve tamamlayıp belgemi aldığım için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

“AMACIMIZ MİLLİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEK”

Törende çocuklara belgelerini veren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu okulu açmada asıl amaçlarının geleceğin milli şampiyonlarını yetiştirmek olduğunu belirtti. Çocukların bu okul ile doğayla iç içe ve dolu dolu tatil geçirdiklerini vurgulayan Av. Dursun şunları söyledi:

“Bu kurslarımızda yaklaşık 2500 öğrencimiz sporla iç içe oldu. Bu yıl içinde toplam 7 bin 500 çocuğumuzu sporla buluşturduk. Pandemide birbirinden uzak kalmış ve sıkılmışlardı. Bu aktivitelerle çocuklarımızın ve ailelerin çok mutlu olduğunu gördük. Ayrıca bütün kurs ekipmanlarını biz karşılıyoruz. Hatta evlerinden servisle alıp getirip götürüyoruz. Onlara düşen tek şey yaptıkları sporla ilgilenmek oluyor.”

“SPORA HEP DEVAM EDECEĞİM”

Çok mutlu olduğunu belirten 11 yaşındaki Berkay Kumtaş da basketbol kursuna boyunun uzamasını istediği için başladığını söyledi. Kumtaş, “4 buçuk yıldır basketbol oynuyorum. Burada açık havada bir sürü yeni hareket öğrendik. Belgemi gördüğümde bir şeyleri başardığımı gördüğüm için çok heyecanlandım ve mutluyum. Basketbola hayatımda her zaman devam edeceğim ve sporu bırakmayacağım” dedi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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